Жителям Омска посоветовали передвигаться по городу с паспортами из-за учений ФСБ

В связи с проведением в Омске антитеррористических учений жителям города рекомендовано иметь при себе паспорт с адресом регистрации. Об этом со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Омской области Ирины Руснак сообщает РБК.

Представитель ФСБ пояснила, что антитеррористические учения будут проводиться 21 и 22 мая на территории Центрального и Октябрьского округов г. Омска. На них «в учебных целях будут отрабатываться практические мероприятия по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан в условиях пресечения террористического акта» на объектах органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Заявленная цель учений — повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта. В числе прочего предполагается отработка учебных задач на местности.

Несколько дней назад стало известно, что всероссийские учения по действиям при террористической угрозе для работников школ, колледжей и летних лагерей в России состоятся 20 мая.

Ранее сообщалось, что на общероссийском уроке «Разговоры о важном» школьникам объяснят порядок действий при обнаружении беспилотных летательных аппаратов.