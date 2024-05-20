В России заработал официальный сайт автобренда XCite

В России запущен официальный сайт автомобильного бренда XCite, под которым выпускаются кроссоверы X-Cross 7 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Внизу страницы за знаком копирайта указано наименование и адрес АО «АвтоВАЗ». Модельный ряд представлен единственной моделью X-Cross 7, которая доступна в шести цветах, включая красный, синий, серый и белый. Автомобиль оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, трансмиссия — вариатор.

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Первую партию кроссоверов XCite X-Cross 7 «Автозавод Санкт-Петербург» выпустил в январе 2024 года. Тогда сообщалось о выпуске нескольких тысяч машин и наполнении складских запасов.

Презентация кроссовера состоялась в марте на парковке перед зданием правительства Санкт-Петербурга. Шесть автомобилей белого, синего и красного цветов были выстроены в виде российского триколора.

Ранее в России открылся прием заказов на кроссоверы Voyah Free Sport Edition.