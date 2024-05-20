Российский подросток выстрелил в знакомого

В Иркутске встреча подростков закончилась несчастным случаем и выездом на место сотрудников экстренных служб. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Нового телевидения Сибири».

Инцидент произошел 20 мая в ЖК «Эволюция» Ленинского округа. По предварительной информации, один из несовершеннолетних принес в компанию оружие, случайно выстрелил и попал в знакомого. Пострадавшего забрали на скорой в больницу, ему может потребоваться операция. Информация о его состоянии отсутствует.

Стрелявшего и его родителей доставили в отделение полиции. Семья юноши пояснила, что разрешала сыну брать пистолет при условии, что он будет стрелять из него в безопасном месте, например, в огороде по банкам.

Какой именно пистолет был у несовершеннолетнего, не сообщается.

До этого сообщалось, что в Омске юношу обвинили в стрельбе по подросткам. 18-летний студент колледжа ремонтировал свой автомобиль. Юноша сделал замечание двум школьникам, которые бегали по крышам гаражей, а затем несколько раз выстрелил в них из пневматического пистолета.

Ранее в Приморье пенсионер обстрелял подростков из окна квартиры из-за шума.