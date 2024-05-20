Усик возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории

Украинец Александр Усик после победы над британцем Тайсоном Фьюри возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного издания The Ring.

Усик сместил с вершины абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе японца Наою Иноуэ. Замыкает тройку сильнейших экс-чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Поединок, который состоялся в ночь на 19 мая, продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

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