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В Дагестане родителям не возвращают дочь, которую похитил на автомобиле сосед

Baza: семья из Дагестана не может вернуть дочь, которую похитил на машине сосед

В Дагестане 22-летнюю девушку по имени Патимат похитил ее односельчанин, полиция отказывается проводить расследование. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Ситуация усугубляется тем, что девушка была засватана, но другим односельчанином. По словам родственников, полиция ничего не делает для освобождения и даже защищает похитителя», — говорится в публикации.

Отмечается, что девушку украли около недели назад в Левашинском районе. На опубликованных каналом кадрах предположительно показано, как мужчина увозит Патимат на черной машине. Девушка успела отправить сообщение родителям, в котором рассказала, что ее украл «светлый» мужчина, и геолокацию. С тех пор Патимат больше не выходила на связь. Семья похищенной жалуется, что полиция не открывает дело, потому что родственники злоумышленника работают в МВД. Близкие и знакомые Патимат собрались у отделения полиции в знак протеста.

До этого в Мельбурне неизвестный мужчина похитил мать с ребенком с парковки и заставил женщину купить ему дорогостоящие гаджеты. Инцидент произошел возле ТЦ Stud Park. Молодая женщина с ребенком шла к машине, когда к ней неожиданно подбежал незнакомец. Мужчина, угрожая ножом, заставил семью сесть в машину и потребовал у австралийки деньги. Затем злоумышленник приставил нож к горлу ребенка и заставил австралийку поехать в другой торговый центр и купить ему несколько ноутбуков. Напуганная мать выполнила все требования преступника, после чего мужчина отпустил мальчика и скрылся.

Ранее нападение пьяного афганца с ножом на студентку в Москве попало на видео.

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