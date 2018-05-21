Путин и премьер Индии прокатились на «Чайке»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли в образовательный центр «Сириус», совершив морскую прогулку на корабле «Чайка», передает РИА «Новости».

Уточняется, что переговоры в резиденции «Бочаров ручей» длились более трех часов. После окончания официальной части Путин пригласил своего индийского гостя совершить небольшую морскую прогулку. На корабле «Чайка» они вышли из морского порта города Сочи и прошли морем до порта и Имеретинской низменности.

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Во время этой прогулки Путин общался с Моди на английском без переводчика.

Сразу по прибытии в прибрежный кластер в Имеретинской низменности Путин и Моди отправились в детский образовательный центр «Сириус», где примут участие в церемонии закрытия майской образовательной программы, а также кратко пообщаются с участниками смены.