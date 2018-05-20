Трамп потребовал расследовать данные о вмешательстве ФБР в его предвыборную кампанию

Президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиций выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. Об этом он написал в своем твиттере.

«Я требую, и официально сделаю это завтра, чтобы министерство юстиции расследовало вопрос о том, имело ли место со стороны ФБР вмешательство или наблюдение за предвыборной кампанией Трампа в политических целях, — и были ли подобные требования или запросы сделаны со стороны людей в администрации Обамы!», — написал он.

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Ранее Дональд Трамп призвал опубликовать документы, связанные с возможной слежкой ФБР за его избирательной кампанией в 2016 году.

Также Трамп прокомментировал статью о помощи, которую ему во время избирательной кампании якобы оказали эмиссар арабских принцев, израильский специалисту по манипуляциям в СМИ и инвестор-республиканец.