Порошенко заявил о намерении Украины выйти из заключенных в рамках СНГ договоров

Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что страна выйдет из заключенных в рамках СНГ международных договоров, которые не отвечают национальным интересам Украины, передает РИА «Новости».

По словам Порошенко, украинская сторона не утвердила устав организации и не намерена становиться полноценным членом СНГ.

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«Теперь мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ», — заявил Порошенко.

Он также добавил, что при «малейшем несоответствии национальным интересам» Украина выйдет из уже заключенных соглашений.

Ранее глава пресс-службы исполкома СНГ Владимир Никаноров дал комментарий, после того как Украина заявила об отзыве своих представителей из всех органов организации.