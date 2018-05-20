Трамп обсудил будущее КНДР с Южной Кореей по телефону

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином действия КНДР в свете грядущего саммита с участием американской стороны, передает Yonhap со ссылкой на южнокорейскую администрацию.

«Два лидера обменялись мнениями на различные действия, предпринятый Северной Кореей в последнее время», — сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи.

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Разговор продлился 25 минут, в ходе беседы лидеры договорились о тесном взаимодействии в организации данной встречи. Этот телефонный разговор стал 15 разговором по телефону между двумя лидерами.

Ранее сообщалось, что КНДР не приняла список журналистов из Южной Кореи на демонтаж полигона.