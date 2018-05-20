Венесуэла обвинила США в саботаже выборов
Руководство Венесуэлы выпустило заявление, в котором обвинило США в попытках саботировать проведение грядущих выборов при помощи санкций, как инструмента давления, передает Reuters.
«Неудивительно, что в преддверии нового голосования, когда венесуэльский народ придет, чтобы защитить свою демократию от империалистической агрессии, режим США снова пытается сорвать выборы»,— говорится в тексте официального заявления, выпущенного властями.
Реклама
В Венесуэле также подчеркнули, что считают введенные в отношении страны санкции не имеющими под собой правовой основы.
Ранее сообщалось, что американская администрация расширила список санкций, введенных в отношении Венесуэлы.