Венесуэла обвинила США в саботаже выборов

Руководство Венесуэлы выпустило заявление, в котором обвинило США в попытках саботировать проведение грядущих выборов при помощи санкций, как инструмента давления, передает Reuters.

«Неудивительно, что в преддверии нового голосования, когда венесуэльский народ придет, чтобы защитить свою демократию от империалистической агрессии, режим США снова пытается сорвать выборы»,— говорится в тексте официального заявления, выпущенного властями.

Реклама

В Венесуэле также подчеркнули, что считают введенные в отношении страны санкции не имеющими под собой правовой основы.

Ранее сообщалось, что американская администрация расширила список санкций, введенных в отношении Венесуэлы.