Мюллер признал, что ему не в чем обвинить Трампа

Роберт Мюллер, спецпрокурор по расследованию дела о «российском вмешательстве» в политику США, признал, что он не может выдвинуть обвинение против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом телеканалу CNN сказал бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

«Все, что у них [команды Мюллера] есть — это письменный доклад. Они не могут выдвинуть обвинение. По крайней мере они признались нам в этом после некоторых споров», — сказал Джулиани.

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По предположению телеканала, команда Мюллера не может выдвинуть обвинение против Трампа из-за правил министерства юстиции США, которое запрещает обвинять действующего президента, а не из-за того, что у них нет оснований.

Ранее сообщалось, что Мюллера заинтересовали пожертвования на инаугурацию Трампа, которые якобы связаны с Россией.