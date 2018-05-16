Лавров назвал кощунством слова посла Израиля о погибших в секторе Газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает кощунством заявление посла Израиля в Бельгии Симоны Франкель, сказавшей что она сожалеет по поводу потери любой человеческой жизни, «даже если это террористы, 55 террористов, которые пришли к заграждению, чтобы попытаться пройти на израильскую территорию», передает РИА «Новости».

«Я не могу согласиться с тем, что десятки мирных граждан, включая детей, в том числе грудных детей, которые были убиты в ходе этих инцидентов, что они являются террористами. Я считаю, что это кощунственное заявление. Заявление, которое призвано уйти от честного, серьезного разговора по сути тех проблем, которые раздирают ближневосточный регион, которые, в частности, не позволяют выполнить решение Генеральной ассамблеи ООН о создании Палестинского государства», — сказал Лавров.

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В секторе Газа при столкновениях с израильскими силовиками погибли более 60 палестинцев. В ходе заседания Совбеза ООН представители Палестины и Израиля обвинили в произошедшем друг друга.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала позицию России по Иерусалиму.