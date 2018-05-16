Трамп поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера Армении

Президент США Дональд Трамп в поздравительном послании новому премьер-министру Армении Николу Пашиняну заявил, что рассчитывает на совместную работу для укрепления демократических институтов, передает РИА «Новости».

«Поздравляю с вашим избранием. Ожидаю совместной работы с вами во многих сферах, представляющих обоюдный интерес, включая развитие торговых связей, укрепление демократических институтов и региональной безопасности», — отмечается в послании Трампа.

Реклама

По словам Трампа, развитию отношений могут способствовать прогресс в борьбе с коррупцией, консолидация политических партий и мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Ранее Пашинян рассказал о планах на отношения с Россией.