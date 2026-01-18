Стало известно о взаимной неприязни Нурмагомедова и Яна

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов предположил возможный исход боя между Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым, передает UDAR.

«Они не из одной команды. И у них есть некая неприязнь друг к другу. Они не скрываются в высказываниях друг о друге, они друг другу не нравятся и они в топе дивизиона. Умар в топе. Петр сейчас чемпион. Я надеюсь, что они подерутся и выяснят, кто лучше», — рассказал Хабиб.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

