МИД Ирана: Тегеран не закрыл ни одного иностранного посольства

Багаи: Иран не закрыл ни одного посольства в Тегеране во время протестов

Иранские власти не издавали распоряжений о закрытии каких-либо дипломатических представительств в Тегеране в период недавних антиправительственных выступлений. Об этом Baghdad Today заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

«Иран не закрывал ни одного иностранного посольства в Тегеране», — уточнил дипломат.

Багаи также отметил, что недавно возникшие проблемы в посольствах и консульствах были связаны с временными перебоями в интернет-соединении и особенными обстоятельствами внутри страны. Он пояснил, что напряженная ситуация вызвала тревогу у некоторых дипломатических представительств, которые приняли решение временно перевести часть своего персонала за пределы Ирана. В то же время, представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики пообещал, что такие меры не означают никаких ограничений в дальнейшей дипломатической деятельности внутри страны.

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности: полицейские применяли слезоточивый газ и пневматическое оружие против участников протестов. Тегеран обвиняет внешние силы в организации беспорядков. Согласно данным МИД страны, в акциях митингующих якобы причастны США и Израиль.

