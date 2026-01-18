Размер шрифта
Наука

У кофеина выявили полезный эффект при ожирении

Journal of Asthma: кофеин снижает риск астмы при ожирении


Ученые из Нанкинского медицинского университета установили, что у людей с ожирением, которые регулярно потребляют кофеин, реже развивается астма. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Asthma.

Авторы проанализировали данные Национального исследования здоровья и питания США за 2007-2020 годы, охватившие более 30 тысяч человек. Сравнение показало: чем выше было потребление кофеина, тем ниже оказывалась вероятность астмы у участников с ожирением.

Часть полезного эффекта объясняется работой кишечных бактерий. По словам ученых, примерно 15% защитного влияния кофеина связано с изменениями в составе микробиоты. Прежде всего изменения касаются числа бактерий рода Collinsella, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов. Кроме того, исследователи предполагают, что кофеин может влиять на гормональные механизмы, связанные с контролем воспаления в дыхательных путях.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о лечении астмы с помощью кофе, однако результаты указывают на возможную роль кофеина как фактора, снижающего риск этого заболевания у людей с ожирением. Для подтверждения выводов и подбора безопасных доз необходимы дальнейшие исследования.

Ученые напоминают, что ожирение нарушает механику дыхания несколькими путями. Жировая ткань оказывает прямое давление на легкие, затрудняя процесс дыхания. Кроме того, жир, накапливаясь в стенках сосудов, уменьшает их просвет. Также гипертрофированная жировая ткань выделяет провоспалительные цитокины, которые усугубляют течение болезни.

Ранее в России нашли способ получения кофе без опасного акриламида и кофеина.

