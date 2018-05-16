Южная Корея отреагировала на отказ КНДР от переговоров на уровне министров

Южная Корея выразила сожаление в связи с неожиданным отказом КНДР от проведения переговоров на министерском уровне из-за американо-южнокорейских военных учений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства по делам национального объединения страны.

«Односторонняя отсрочка переговоров Юга и Севера на высоком уровне под предлогом проведения регулярных американо-южнокорейских военно-воздушных учений не соответствует согласованной 27 апреля лидерами двух сторон Пханмунджомской декларации и вызывает сожаление», — отмечается в заявлении.

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В Пентагоне заявили, что совместные военные учения Южной Кореи и США носят рутинный характер и предназначены для увеличения защитного потенциала региона.

Ранее власти КНДР приняли решение об отмене встречи с руководством Республики Корея из-за военных учений в регионе. В Северной Корее посчитали, что учения являются провокацией на фоне крепнущих межкорейских отношений.