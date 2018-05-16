Постпред США покинула Совбез ООН во время выступления посла Палестины

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли покинула зал Совбеза организации, отказавшись слушать выступление посла Палестины Рияда Мансура, сообщает ABC.

В своем выступлении Хейли не согласилась с тем, что столкновения в секторе Газа связаны с открытием американского посольства в Иерусалиме.

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В свою очередь посол Палестины выступил с обвинениями в адрес США.

В ходе столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством».