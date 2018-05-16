Украинские власти начали этапирование главы РИА «Новости» Украина в Херсон

Украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости» Украины Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката.

«Он этапируется в Херсон для избрания меры пресечения», — сказал адвокат.

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Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ пришли в украинский офис РИА «Новости» утром во вторник, 15 мая. По словам очевидцев, они с домкратом зашли в здание, где располагается офис агентства, после чего его сотрудница перестала выходить на связь.

Также официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что США считают крайне серьезными действиями задержание руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе РИА «Новости».