В Госдепе оценили парламентские выборы в Ираке

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что в Соединенных Штатах сочли выборы в Ираке свободными и демократичными, передает РИА «Новости».

«Это, конечно, примечательно, что Ирак провел выборы, во время которых практически не было насилия… Ирак еще подсчитывает результаты. Они, скорее всего, сформируют некое коалиционное правительство», — сказала Науэрт.

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Представитель отметила, что в данный момент рано делать выводы о результатах голосования, однако поздравила Ирак с проведением демократических выборов.

В понедельник, 14 мая, в Ираке подсчитали результаты голосования на парламентских выборах. Сообщалось, что после подсчета голосов в 16 из 18 иракских провинций первое место на парламентских выборах занимает избирательный блок «Саирун», который возглавляет шиитский религиозный деятель Муктадой ас-Садром.

Ожидается, что окончательные результаты голосования будут подсчитаны в ближайшее время.