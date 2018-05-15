Госдеп настороженно отнесся к ситуации с РИА «Новости» Украина

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что американская считает крайне серьезными действиями задержание руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе РИА «Новости», передает РИА «Новости».

«Задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона. Это включает в себя и соблюдение международного законодательства о правах человека. Мы относимся к таким действиям серьезно. Мы надеемся, что власти относятся к таким действиям серьезно. Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена активной пропагандой», — сказала Науэрт

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Она также подчеркнула, что в США понимают обеспокоенность Украины, однако считают происходящее «очень серьезными действиями, которые должны соответствовать закону».

Ранее в России пригрозили зеркальными мерами на действия Украины в отношении российских СМИ.