В МИДе назвали основную тему встречи Путина и Трампа

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов назвал основную тему возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости».

По словам Сыромолотова, основной темой встречи станет терроризм, также будут обсуждены вопросы стратегического взаимодействия.

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Замглавы МИДа добавил, что без обсуждения этих вопросов сложно представить себе дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несмотря на готовность Трампа к встрече с Путиным, американская сторона не предприняла никаких дальнейших шагов в этом направлении. Песков отметил, что ясности в этом вопросе до сих пор нет.