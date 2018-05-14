ЦИК Ирака отчитался о лидере голосования на парламентских выборах

После подсчета голосов в 16 из 18 иракских провинций первое место на парламентских выборах занимает избирательный блок «Саирун», который возглавляет шиитский религиозный деятель Муктадой ас-Садром, передает РИА «Новости» сообщение ЦИК страны.

В субботу, 12 мая, в Ираке состоялись парламентские выборы после освобождения страны от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

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По данным избирательного комитета страны явка составила 44,52%, а в голосовании приняли участие 10,7 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Ираке начались первые выборы в парламент после освобождения страны от ИГ. На 329 мест в парламенте страны претендовали более 7 тыс. кандидатов.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.