Украинского консула в Германии отстранили от работы за антисемитизм

Консула Украины в немецком Гамбурге Василия Марущинца отстранили от работы. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИДа Марьяну Беца.

Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских постах в фейсбуке, пояснили в ведомстве.

Реклама

«На данный момент консул отстранен от исполнения служебных обязанностей и рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время», – сказала Беца.

По ее словам, в ведомстве тщательно разберутся в этой ситуации и сделают выводы.

Ранее украинский МИД пообещал проверить консула на антисемитизм и разжигание розни.