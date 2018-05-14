Собянин внес в МГД законопроект о создании избирательных участков за пределами Москвы на выборах мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в столичный парламент законопроект, который предлагает во время выборов мэра создать избирательные участки за пределами Москвы, передает агентство «Москва».

«Сегодня я внес в Мосгордуму проект закона о возможности создания избирательных участков за пределами Москвы. Технически сделать это будет очень непросто, но попробовать можно. Конечно, без крайностей, аккуратно», - говорится в сообщении.

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Мэр отметил, что в данный момент по закону выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года - в самое «дачное» воскресенье осени. На встречах с пенсионерами и другими людьми он часто слышал жалобы на то, что в день голосования они вынуждены либо менять планы на отдых, либо «игнорировать свой гражданский долг». «Не говорю уже о сотнях тысяч москвичей, которые до ноября постоянно живут на дачах», - заметил С.Собянин.

Он отметил, что появилась возможность это исправить. «Механизм голосования не по месту жительства, а по месту временного пребывания («мобильный избиратель») был опробован на выборах президента России. Предлагаю расширить использование «мобильного избирателя» на выборах мэра Москвы и впервые дать возможность москвичам проголосовать за пределами города», - написал мэр.

Он добавил, что эта идея обсуждалась с ЦИКом. «Коллеги поддерживают дополнительную гарантию соблюдения избирательных прав граждан», - добавил он.

Собянин подчеркнул, что главное - чистота и прозрачность выборов. «Наблюдение за ходом голосования на «загородных» участках должно быть таким же, как и в Москве», - добавил он.