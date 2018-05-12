В Ираке начались первые выборы в парламент после освобождения страны от ИГ

В Ираке стартовали первые парламентские выборы после освобождения страны от боевиков «Исламского государства». Об этом сообщает Reuters.

За 329 мест в парламенте страны поборются более 7 тыс. кандидатов из 18 провинций Ирака.

Агентство Associated Press отмечает, что на этих выборах нет наиболее популярной партии.

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Также подчеркивается, что выборы впервые пройдут с использованием электронных средств подсчета голосов.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.