Захарова рассказала об угрозах дипломату МИД от украинских ветеранов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, как украинские ветераны боевых действий с вооруженными силами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик угрожали российскому дипломату во время встречи комитета Генеральной Ассамблеи ООН по информации, посвященной пропаганде и фейковым новостям, передает РИА «Новости».

«Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО - в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия, эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах», — сказала Захарова.

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Он отметила, что подобные действия являются «продолжением политики Киева по запугиванию сотрудников МИД РФ, которые работают на информационном направлении».

Ранее Захарова отреагировала на нападение на главу Россотрудничества в Киеве.