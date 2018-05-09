Пушков прокомментировал «подписание» Порошенко акта о капитуляции Германии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал инцидент на украинском телеканале «Прямой», где появилась надпись о том, что президент Украины Петр Порошенко присутствовал при подписании акта о капитуляции Германии.

«СМИ сообщают: Порошенко присутствовал при подписании акта капитуляции Германии! Из этой несомненной сенсации следует, что ему сегодня как минимум 93-95 лет. Это также подтверждает его тезис, что «древнеукраинские князья» издавна оказывали решающее влияние на судьбы Европы», — написал Пушков.

Отмечается, что в сюжете телеканала, вероятно, имелось в виду участие Порошенко в акции «Первая минута мира».