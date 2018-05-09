Президента Румынии оштрафовали почти на €450 за неправильный выбор слова

В Румынии управляющая коллегия Национального совета по борьбе с дискриминацией приняла решение оштрафовать президента страны Клауса Йоханниса на сумму 2 тыс. леев (€444) за то, что он употребил слово «уголовники». Об этом сообщает агентство Agerpres.

«Использование термина «уголовник» президентом Румынии Клаусом Йоханнисом представляет собой дискриминацию и нарушает право на достоинство лиц, которые находятся под судебной процедурой, не будучи осуждены, согласно ст. 2, параграф 1 и ст. 15 постановления правительства 137/2000», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Центр государственного языка оштрафовал мэра города Даугавпилса Рихарда Эйгимса за то, что он не употребляет государственный язык в соответствии со 2-й степенью высшего уровня, как это предписывает закон.