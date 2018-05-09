Джонсон назвал страны, которые должны быть привлечены к любому новому соглашению по Ирану

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон РИА Новости

Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что любое новое соглашение по иранской ядерной программе обязательно должно включать Иран, Россию, Китай и страны региона, передает РИА «Новости».

Джонсон напомнил, что американский президент Дональд Трамп дал обещание работать вместе с со странами-союзниками над поиском «полноценного и долгосрочного» решения иранской ядерной угрозы.

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«У меня нет никаких проблем с этой целью, но вопрос в том, как США предлагает этого достичь?» — сказал Джонсон.

Он добавил, что британская сторона поддерживает эту задачу и постарается сохранить успехи, достигнутые благодаря предыдущему соглашению по Ирану.

«Сейчас, когда администрация Трампа вышла из СВПД, на них лежит ответственность за то, чтобы описать, как именно в Вашингтоне планируют достичь нового согласованного соглашения, отвечающего на наши общие опасения, соглашения, которое обязательно должно включать Иран, Китай и Россию, равно как и страны в регионе», — заявил Джонсон.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном, о выходе из которой объявили США.