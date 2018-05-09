Джонсон назвал страны, которые должны быть привлечены к любому новому соглашению по Ирану

Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что любое новое соглашение по иранской ядерной программе обязательно должно включать Иран, Россию, Китай и страны региона, передает РИА «Новости».

Джонсон напомнил, что американский президент Дональд Трамп дал обещание работать вместе с со странами-союзниками над поиском «полноценного и долгосрочного» решения иранской ядерной угрозы.

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«У меня нет никаких проблем с этой целью, но вопрос в том, как США предлагает этого достичь?» — сказал Джонсон.

Он добавил, что британская сторона поддерживает эту задачу и постарается сохранить успехи, достигнутые благодаря предыдущему соглашению по Ирану.

«Сейчас, когда администрация Трампа вышла из СВПД, на них лежит ответственность за то, чтобы описать, как именно в Вашингтоне планируют достичь нового согласованного соглашения, отвечающего на наши общие опасения, соглашения, которое обязательно должно включать Иран, Китай и Россию, равно как и страны в регионе», — заявил Джонсон.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном, о выходе из которой объявили США.