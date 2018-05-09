Юрист: адвокат Трампа получил полмиллиона долларов от российских олигархов

Адвокат Майкл Авенатти, который представляет интересы порноактрисы Сторми Дэниэлс в судебной тяжбе с президентом США Дональдом Трампом, написал в твиттере, что личный адвокат главы Соединенных Штатов Майкл Коэн получил $500 тыс. после победы Трампа на выборах в 2016 году.

Ранее стало известно, что в отношении Коэна ведется расследование. Его подозревают в банковских махинациях и причастности к так называемому «российскому делу».

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«После серьезного расследования, мы обнаружили, что адвокат мистера Трампа мистер Коэн вскоре после [президентских] выборов получил около $500 тыс. от компании, которую возглавляет российский олигарх, имеющий близкие связи с [президентом России Владимиром] Путиным», — написал Авенатти.

В другом твите он прикрепил документ, в котором кратко описаны результаты расследования.