Джонсон порадовался встрече с Помпео

Министр иностранных дел Борис Джонсон считает, что встреча с государственным секретарем США Майком Помпео делает честь британскому МИДу, написал политик в твиттере.

«Удостоен чести быть первым министром иностранных дел, который встретился с государственным секретарем США [Майком] Помпео в Вашингтоне и первым из министров, кто расписался в книге посетителей! Это доказательство прочных отношений между Соединенным Королевством и США», — написал Джонсон.

Ранее Джонсон назвал главные темы визита в США. Он заявил, что в ходе предстоящего визита в Вашингтон намерен обсудить вопросы, касающиеся Ирана, Северной Кореи и Сирии.