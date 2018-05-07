Пашинян встретил вокалиста System of a Down в аэропорту

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян встретил фронтмена группы System of a Down Сержа Танкяна в аэропорту Еревана, передают «Новости-Армения».

Сообщается, что жители района Паракар, который прилегает к международному ереванскому аэропорту «Звартноц», накрыли столы, чтобы встретить их.

Ранее Пашинян пообещал, что после встречи с Танкяном выступит с вместе с ним на площади Республики. Ожидается, что во время выступления он расскажет о планах на 8 мая, когда пройдут очередные выборы премьер-министра Армении. На данный момент Пашинян является единственным кандидатом.