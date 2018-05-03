Лавров обвинил США и страны Запада в нагнетании напряженности в мире

Глава российского МИДа Сергей Лавров охарактеризовал отношения между Россией и Западом. Об этом он рассказал в интервью итальянскому журналу Panorama.

По его словам, международная ситуация становится все более напряженной и менее предсказуемой.

«Мы неоднократно отмечали, что такое положение дел — прежде всего, результат непрекращающихся односторонних действий США и подмятых ими под себя некоторых западных государств», — заявил Лавров.

Реклама

Он добавил, что их действия ведут к конфронтации и нагнетанию атмосферы недоверия и неопределенности, а также возникновению ситуаций, при которых ошибки могут привести к глобальным последствиям.

«Россия хотела бы полагаться на торжество здравого смысла «с той стороны»… Но этот «здравый смысл» подразумевает способность лидеров коллективного Запада действовать ответственно и предсказуемо, неукоснительно соблюдать международное право, опираясь на Устав ООН. В этой способности мы в последнее время все больше вынуждены сомневаться», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что украинский кризис был инспирирован извне западными государствами во главе с американской стороной.