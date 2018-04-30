Трамп: выход США из ядерной сделки с Ираном станет правильным сигналом для КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном станет сигналом для КНДР, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что это будет правильным сигналом для КНДР. Через семь лет срок действия этой сделки истечет, и Иран сможет двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. Семь лет — это завтра», — сказал Трамп.

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Он добавил, что примет решение к 12 мая, когда будет нужно снова продлевать режим снятия санкционных ограничений с иранской стороны.

«Это не значит, что мы не будем вести переговоры о настоящем соглашении. Это соглашение, которое согласовали далеко не многие люди. Это ужасное соглашение для США», — заметил Трамп.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская разведка нашла материалы, доказывающие, что в Иране разрабатывалось ядерное оружие.