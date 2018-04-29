Захарова напомнила Хейли о неуплаченных в ООН взносах на $2,3 млн

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после слов постпреда США при ООН Никки Хейли о низком уровне поддержки американской стороны в организации можно сделать вывод, что американцы практически покупают международную солидарность, передает РИА «Новости».

«Объем неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет $2,3 млн. Задолженность США перед ЮНЕСКО (составляет более $540 млн), а госдолг Соединенных Штатов составляет $21 трлн, а именно 106% ВВП США… Процент голосования плавно снижается до уровня американских взносов», — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее Захарова описала «адский» способ обыска дипсобственности России в США.