Партия «Дашнакцутюн» проголосует за Пашиняна на выборах премьера Армении

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» проголосует за оппозиционного лидера Никола Пашиняна на выборах премьер-министра страны, передает РИА «Новости» партийное заявление.

Ранее стало известно, что партия «Дашнакцутюн» вышла из правящей коалиции в парламенте Армении. Свое решение политики объяснили ситуацией в стране.

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«Консенсус вокруг единого кандидата и политической повестки, о необходимости которого мы говорили, может стать реальностью. В этой связи верховный орган «Дашнакцутюн» в Армении решил поддержать на выборах премьер-министра 1 мая кандидатуру Никола Пашиняна», — говорится в сообщении партии.

Ранее также сообщалось, что в Ереване протестующие перекрыли проезд к площади Республики.