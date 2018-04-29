Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, у нас будет встреча в течение следующих трех или четырех недель», — сказал Трамп.

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Он также подчеркнул, что «это будет очень важная встреча».

Ранее СМИ сообщили, что Трамп и Ким Чен Ын могут провести встречу в России.

Также стало известно, что Трамп сообщил о подготовке к встрече с Ким Чен Ыном главам Южной Кореи и Японии Мун Чжэ Ину и Синдзо Абэ.

26 апреля американский президент рассказал об обсуждаемых вариантах его встречи с лидером КНДР.