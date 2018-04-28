Лавров проинформировал главу МИД Франции о переговорах с министрами Ирана и Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал в телефонном разговоре министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о переговорах с главами МИД Турции и Ирана, передает РИА «Новости».

«Лавров проинформировал своего французского коллегу об основных результатах внеочередной встречи министров иностранных дел России, Ирана и Турции как стран-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, состоявшейся 28 апреля в Москве. Министры условились продолжать контакты по сирийской тематике», — говорится в сообщении.

Ранее Сергей Лавров заявил о том, что Россия, Иран и Турция должны помочь властям Сирии закончить зачистку страны от террористов.