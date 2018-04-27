Демократы в конгрессе США заявили о продолжении расследования «российского дела»

Лидер демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Демократическая партия продолжит расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

»Демократы будут продолжать расследование российских атак на наши выборы. Мы не будем отказываться от наших усилий отслеживать факты и защищать выборы от иностранного вмешательства. Нельзя терять время», — заявила Пелоси.

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Она также призвала представителей Республиканской партии опубликовать расшифровки допросов, проведенных в ходе их расследования.

Ранее комитет по разведке палаты представителей опубликовал доклад по предполагаемому вмешательству России в выборы. В нем говорится об отсутствии доказательств сговора штаба президента США Дональда Трампа с россиянами.