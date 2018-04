Белый дом опубликовал фотографии со встречи Ким Чен Ына и Майка Помпео

В твиттере пресс-секретаря Белого дома США Сары Сандерс опубликованы фотографии со встречи главы КНДР Ким Чен Ына и государственного секретаря США Майка Помпео.

«Здорово, что Помпео утвердили [в должности государственного секретаря]. Он очень поможет президенту [Дональду Трампу] в деле разоружения Корейского полуострова», — написала Сандерс и прикрепила к посту фотографии со встречи Помпео и Кима, которая прошла во время пасхальных выходных.

Ранее Госдеп рассказал о визите Помпео в КНДР. В ведомстве отметили, что в поездке его не сопровождали сотрудники Государственного департамента.

В пятницу, 27 апреля, в 3.30 по московскому времени начнется историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию саммита.

Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah