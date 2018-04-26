Трамп заявил о жесткой позиции по отношению к России

Президент США Дональд Трамп заявил о жестком отношении к России. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Нет никакого сговора между мной и Россией. Никто не был жестче с Россией, чем я. Вы можете спросить президента (России Владимира) Путина об этом», — заявил Трамп.

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Ранее агентство Bloomberg разрушило алиби Трампа о пребывании в Москве. По его данным, американский лидер ночевал в Москве, когда находился в городе в связи с проведением конкурса «Мисс Вселенная». Эту информацию Трамп опровергал, утверждая, что не оставался в столице на ночь.

Экс-глава ФБР Джеймсом Коми в мемуарах рассказал о недостойном поведении американского лидера во время этой поездки.