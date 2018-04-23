Клинцевич: Макрон ретранслирует позицию США по Сирии

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон выражает позицию Вашингтона о «необходимости» постоянного присутствия западной коалиции в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент Франции в определенной степени ретранслирует позицию США. Похоже, он уверен, что военное присутствие одних стран в Сирии — это хорошо, а других — плохо. Это принципиально неверная позиция», — сказал Клинцевич.

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Он также подчеркнул, что Россия — это единственная страна, которая находится в Сирии на абсолютно законных основаниях.

Ранее в Госдуме отреагировали на заявление Макрона о планах Запада остаться в Сирии.

22 апреля Эммануэль Макрон заявил, что США и другие союзники будут играть «очень важную» роль в восстановлении Сирии после окончания войны против ИГ.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.