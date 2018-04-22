Политики Германии хотят пригласить Россию на саммит G7

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила за то, чтобы пригласить Россию на саммит G7, передает Welt.

Саммит пройдет в Канаде летом 2018 года.

«Если Запад действительно намерен вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. G7 должна снова превратиться в G8», — сказала она.

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В свою очередь замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф добавил, что именно сейчас «имеет смысл структурировать диалог с Россией».

«G7+1 может стать удачным форматом», — отметил он.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не считает реалистичным присоединение России к группе стран «Большой семерки» (G7) и возврат к формату G8.