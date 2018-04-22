Премьер Армении назвал условие для своей отставки

Премьер-министр Армении Серж Саргсян опубликовал ответ на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс», в котором заявил, что «другие деятели» могут принять участие в управлении страной после того, как будет решена проблема непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Принятие мною должности премьер-министра было обусловлено одним ясным обстоятельством: в этом геополитически сложном регионе и в полный вновь возникающих вызовов период мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить направленные на достойное разрешение Арцахской (самоназвание Карабаха. — «Газета.Ru») проблемы усилия. В моем представлении, отмеченные проблемы решаемы, после чего управление страной могут принять другие деятели», - отметил Саргсян.

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Он также подчеркнул, что демократию в Армении не удастся «повернуть вспять».

Ранее президент Армении выразил надежду на диалог после встречи с лидером оппозиции.