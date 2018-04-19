Трамп заявил, что может уйти со встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если поймет, что она «не плодотворна». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Если во время встречи я пойму, что она не плодотворна, я со всем уважением покину ее и мы продолжим делать то, что мы делаем или что бы то ни было», — сказал Трамп.

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Он также подчеркнул, что США рассчитывают на успешную встречу.

Однако, по его словам, «если США не будет казаться, что встреча будет успешной, ее не будет».

Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «в предстоящие недели».