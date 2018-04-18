Пушилин назвал дату встречи контактной группы по Донбассу

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин заявил, что следующая встреча группы состоится 4 мая в Минске, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала его пресс-секретарь Виктория Талакина.

«Заседание контактной группы подошло к концу. Следующая встреча переговорщиков запланирована на 4 мая», — заявила она.

Реклама

Ранее специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что стороны конфликта в Донбассе смогут «поставить точку в течение этого года».

Также он заявил, что если бы у него и организации не было надежды на разрешение конфликта, то в этом случае «надо было бы паковать чемоданы и возвращаться домой».