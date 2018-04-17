В Совфеде рассказали о попытках вмешательства в выборы президента России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что во время выборов президента России в марте были зафиксированы тысячи попыток внешнего вмешательства в избирательную кампанию, передает РИА «Новости».

«Тысячи случаев (попыток внешнего вмешательства в выборы — «Газета.Ru»), они очень разные. Если все рассортировать, будет 10 групп примеров. Они разные, но все в конечном счете — попытки вмешательства», — сказал Климов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Он отметил, что 12 иностранных СМИ, финансирующихся из-за рубежа, выпустили в период избирательной кампании материалы на русском языке, которые не соответствовали закону.

Ранее стала известна дата инаугурации Владимира Путина на пост президента России.