МИД прокомментировал призыв к России от G7 срочно ответить на вопросы по делу Скрипалей

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление стран «большой семерки» (G7), которые призвали российскую сторону «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери» и заявил, что Россия запустила все необходимые процедуры в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает РИА «Новости».

«Мы запустили все процедуры необходимые в рамках ОЗХО и исходим из того, что (если) кто-то всерьез заинтересован в том, чтобы восстановить правду, то надо опираться на положения Конвенции. Это наша принципиальная позиция, и мы намерены пройти этот путь до конца», — сказал Грушко.

Ранее глава МИД Канады Христя Фрилэнд признала необходимость диалога с российской стороной, но добавила, что Москва перешла «красную линию» в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.