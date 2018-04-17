МИД прокомментировал призыв к России от G7 срочно ответить на вопросы по делу Скрипалей

Здание министерства иностранных дел Российской Федерации РИА Новости

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление стран «большой семерки» (G7), которые призвали российскую сторону «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери» и заявил, что Россия запустила все необходимые процедуры в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает РИА «Новости».

«Мы запустили все процедуры необходимые в рамках ОЗХО и исходим из того, что (если) кто-то всерьез заинтересован в том, чтобы восстановить правду, то надо опираться на положения Конвенции. Это наша принципиальная позиция, и мы намерены пройти этот путь до конца», — сказал Грушко.

Ранее глава МИД Канады Христя Фрилэнд признала необходимость диалога с российской стороной, но добавила, что Москва перешла «красную линию» в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.