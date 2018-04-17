Захарова: США перешли к плану Б

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Соединенные Штаты провалили «дипломатическую игру» на Ближнем Востоке и севере Африки и перешли к новой модели поведения — «бесконечным запугиваниям и санкциям». Свою точку зрения она выразила в эфире телеканала «Россия 24».

«К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру и в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану Б: бесконечным запугиваниям, санкциям»,— сказала Захарова.

Реклама

Также она отметила, что подобное поведение Соединенных Штатов — это часть большой стратегии.

Ранее Захарова прокомментировала введение США новых санкций против России.